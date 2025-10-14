Povertà in Italia 2024 | oltre 5,7 milioni di persone in povertà assoluta livelli stabili secondo l’ISTAT

I dati ISTAT: stabile la povertà assoluta, ma i valori restano elevati. Nel 2024, secondo l’ ISTAT, la povertà assoluta in Italia si conferma su livelli elevati ma sostanzialmente stabili rispetto all’anno precedente. Lo riporta il report Istat – La povertà in Italia, anno 2024 Le famiglie in povertà assoluta sono 2 milioni 234mila, pari all’ 8,4% del totale, mentre le persone coinvolte sono 5 milioni 753mila, ovvero il 9,7% della popolazione. Nel 2023 la quota era rispettivamente dell’8,5% per le famiglie e del 9,8% per gli individui, segno di una sostanziale stabilità dopo due anni di forte crescita. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it