Povertà assoluta per 5,7 milioni di persone nel 2024
Nel 2024 sono in povertà assoluta 5,7 milioni di persone. La rilevazione è dell’ Istat, secondo cui si sta parlando del 9,8% del totale dei residenti, in linea con le stime dell’anno precedente. Riguarda oltre 2 milioni di famiglie. Nel 2024 si stimano poco più di 2,2 milioni di famiglie in povertà assoluta; l’incidenza, pari all’8,4% sul totale delle famiglie residenti, risulta sostanzialmente stabile rispetto al 2023. Più colpiti gli stranieri. L’incidenza della povertà assoluta fra le famiglie con almeno uno straniero è pari al 30,4%, sale al 35,2% nelle famiglie composte esclusivamente da stranieri, mentre scende al 6,2% per le famiglie composte solamente da italiani. 🔗 Leggi su Lapresse.it
Altre letture consigliate
In Italia ci sono 14,2 milioni di persone povere di cui 5,7 milioni in povertà assoluta e 8,5 in povertà relativa. Ci sono oltre 1 milione di mInori in povertà assoluta. Ma quali sono le priorità della Legge di Bilancio del Governo Meloni? Non la Giustizia sociale ma l - facebook.com Vai su Facebook
Gli indicatori di “benessere” del governo: nei prossimi tre anni nessun miglioramento su povertà assoluta e disuguaglianza. @La_brus - X Vai su X
Povertà assoluta per 5,7 milioni di persone nel 2024 - Riguarda il 9,8% del totale dei residenti, oltre 2 milioni di famiglie, tocca soprattutto il Sud. Scrive lapresse.it
Istat, oltre 5,7 milioni di persone vivono in povertà assoluta - Secondo gli ultimi dati diffusi dall’Istat, nel 2024 oltre 2,2 milioni di famiglie italiane vivono in condizioni di povertà assoluta ... Lo riporta interris.it
Istat, povertà assoluta per 5,7 milioni di persone - Nel 2024, si stima che siano oltre 2,2 milioni le famiglie in condizione di povertà assoluta – l’8,4% delle famiglie residenti – per un totale di 5,7 mil ... Si legge su gazzettadisalerno.it