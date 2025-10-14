Nel 2024 sono in povertà assoluta 5,7 milioni di persone. La rilevazione è dell’ Istat, secondo cui si sta parlando del 9,8% del totale dei residenti, in linea con le stime dell’anno precedente. Riguarda oltre 2 milioni di famiglie. Nel 2024 si stimano poco più di 2,2 milioni di famiglie in povertà assoluta; l’incidenza, pari all’8,4% sul totale delle famiglie residenti, risulta sostanzialmente stabile rispetto al 2023. Più colpiti gli stranieri. L’incidenza della povertà assoluta fra le famiglie con almeno uno straniero è pari al 30,4%, sale al 35,2% nelle famiglie composte esclusivamente da stranieri, mentre scende al 6,2% per le famiglie composte solamente da italiani. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Povertà assoluta per 5,7 milioni di persone nel 2024