Povertà assoluta in Italia stabile all’8,4% nel 2024 5,7 mln di persone e 2,2 mln di famiglie tra le fasce più colpite i minori 13,8% e gli stranieri 35,1%
I dati Istat sulla povertà assoluta nel 2024 in Italia confermano una situazione sostanzialmente stabile rispetto al 2023, con bambini e stranieri tra le fasce più vulnerabili della popolazione L’Istat ha diffuso i dati sulla povertà assoluta in Italia nel 2024, rilevando una sostanziale stab. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
