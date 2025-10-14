L’Italia rimane invischiata nella trappola della povertà. E paga il prezzo delle politiche del governo Meloni che ha tagliato il reddito di cittadinanza, che si ostina a dire no al salario minimo e che non mette in campo misure efficaci a sostegno di chi ha figli. Secondo i dati resi noti dall’Istat, nel 2024 sono oltre 2,2 milioni le famiglie in condizione di povertà assoluta per un totale di 5,7 milioni di individui, il 9,8% dei residenti. Una quota solo apparentemente stabile rispetto al 2023. Dati in crescita rispetto al 2023. Cresce il numero di famiglie povere in valori assoluti: 2 milioni e 224mila contro il precedente record di 2 milioni e 217mila del 2023, pari all’8,44%, superiore al dato del 2023 quando era 8,41%. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

© Lanotiziagiornale.it - Povertà assoluta, con la cura delle destre nuovo record nel 2024: gli indigenti salgono a 5,7 milioni