Dallo slogan Palestina libera indossando l’immancabile kefiah, magari a volto coperto, agli insulti contro gli ebrei il passo è breve. E i “democratici” attivisti pro Pal, ben coccolati dalle sinistre, si confermano campioni di odio razziale. “Siamo tutti antisionisti” urlano gli attivisti della galassia dei centri sociali e dei collettivi antifà sfilando per le città italiane contro Israele. Non si contano gli episodi di antisemitismo nei cortei contro il sanguinario Netanhyahu di cui, stando al racconto delle opposizioni, il governo Meloni sarebbe “complice”. Pro Pal e antifà orfani della guerra non mollano. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Poveri compagni orfani della guerra a Gaza. Ancora insulti antisionisti, più a sinistra di Hamas