Poveri compagni orfani della guerra a Gaza Ancora insulti antisionisti più a sinistra di Hamas
Dallo slogan Palestina libera indossando l’immancabile kefiah, magari a volto coperto, agli insulti contro gli ebrei il passo è breve. E i “democratici” attivisti pro Pal, ben coccolati dalle sinistre, si confermano campioni di odio razziale. “Siamo tutti antisionisti” urlano gli attivisti della galassia dei centri sociali e dei collettivi antifà sfilando per le città italiane contro Israele. Non si contano gli episodi di antisemitismo nei cortei contro il sanguinario Netanhyahu di cui, stando al racconto delle opposizioni, il governo Meloni sarebbe “complice”. Pro Pal e antifà orfani della guerra non mollano. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it
Contenuti che potrebbero interessarti
I libri della settimana Fernando Aramburu, Ultima notte dei poveri, Guanda. Un mosaico di emozioni dove persone comuni con gesti semplici fanno scelte decisive Michele Dalai, Aldro. Storia di un orrore perbene. Compagnia editoriale Aliberti. Un romanzo co - facebook.com Vai su Facebook
Assist for Peace lancia un fondo per bimbi orfani di guerra - Il progetto Assist for Peace, che promuove iniziative di pace attraverso lo sport, ha annunciato il lancio di un fondo per sostenere i bambini orfani a causa delle guerre. Secondo ansa.it