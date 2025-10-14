Poste Italiane riconosciuta come azienda Dyslexia Friendly dall’Associazione Italiana Dislessia – Il video

(Agenzia Vista) Roma, 13 ottobre 2025 Poste Italiane ha ricevuto il riconoscimento di “Dyslexia Friendly Company”, conferito dallAssociazione Italiana Dislessia (AID) per l’impegno nel promuovere un ambiente di lavoro sempre più inclusivo e attento alle esigenze delle persone con disturbi specifici dell’apprendimento (DSA). TgPoste Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev L'articolo proviene da Open. 🔗 Leggi su Open.online

