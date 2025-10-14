Poste Italiane al via i lavori del progetto Polis nell' ufficio postale di Torella dei Lombardi

Avellinotoday.it | 14 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Poste Italiane comunica che l’ufficio postale di Torella dei Lombardi è interessato da interventi di manutenzione straordinaria per migliorare la qualità dei servizi e dell’accoglienza e per garantire i servizi previsti dal progettoPolis - Casa dei Servizi Digitali” di Poste Italiane. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

