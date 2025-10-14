Post elezioni Giani | Dispiaciuto per Bundu legge elettorale ha qualche lacuna VIDEO

Firenzetoday.it | 14 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

“Convocherò il Consiglio regionale in tempi ragionevolmente brevi perché ho l’obiettivo di arrivare all'approvazione del bilancio entro fine anno, come ho fatto nei cinque anni fino ad oggi. E’ questo uno dei motivi per cui mi sono differenziato dai presidenti uscenti di altre regioni che hanno. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

Immagine generica

Leggi anche questi approfondimenti

post elezioni giani dispiaciutoPost elezioni, Giani: “Dispiaciuto per Bundu, legge elettorale ha qualche lacuna" \ VIDEO - Lo ha detto Eugenio Giani incontrando i giornalisti in sala Pegaso a Palazzo Sacrati Strozzi il giorno seguente alla sua rielezione a presidente della Regione Toscana. Scrive msn.com

post elezioni giani dispiaciutoElezioni regionali, trionfa Giani: la Toscana resta al centrosinistra - Il candidato del campo largo è stato eletto con 15 punti di stacco su Alessandro Tomasi, candidato del centrodestra ... Come scrive giornaledibrescia.it

Elezioni regionali, Eugenio Giani: "Sono emozionato. Grazie Toscana!". Il Governatore uscente si prepara al bis - ” con un post pubblicato su tutti i suoi canali social alle 16:45, Eugenio Giani ha manifestato per la prima volta soddisfazione per un risultato elettorale che lo pre ... radiosienatv.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Post Elezioni Giani Dispiaciuto