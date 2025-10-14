Post elezioni Giani | Dispiaciuto per Bundu legge elettorale ha qualche lacuna VIDEO
“Convocherò il Consiglio regionale in tempi ragionevolmente brevi perché ho l’obiettivo di arrivare all'approvazione del bilancio entro fine anno, come ho fatto nei cinque anni fino ad oggi. È questo uno dei motivi per cui mi sono differenziato dai presidenti uscenti di altre regioni che hanno. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it
Contenuti che potrebbero interessarti
ELEZIONI REGIONALI 2025 Eugenio Giani celebra la vittoria con un post e una foto sui suoi canali social: "Sono emozionato. Grazie Toscana!!!". LEGGI SUL GAZZETTINO https://short.do/qI8Llq - facebook.com Vai su Facebook
Post Edited: Elezioni Regionali – FdI prepara la squadra per la giunta veneta: cinque assessorati chiave, c’è anche Rucco - X Vai su X
Post elezioni, Giani: “Dispiaciuto per Bundu, legge elettorale ha qualche lacuna" \ VIDEO - Lo ha detto Eugenio Giani incontrando i giornalisti in sala Pegaso a Palazzo Sacrati Strozzi il giorno seguente alla sua rielezione a presidente della Regione Toscana. Riporta msn.com
Elezioni Toscana, i risultati delle regionali: Giani rieletto, batte Tomasi con il 54%, Pd primo partito - I risultati delle elezioni regionali in Toscana: Eugenio Giani riconfermato governatore della regione con il 54% dei voti ... Si legge su fanpage.it
Regionali, Giani e il primo giorno post vittoria: omaggio a Montenero, poi a lavoro sulla nuova giunta - Il governatore confermato dagli elettori per altri cinque anni: larga la vittoria contro lo sfidante di centrodestra Tomasi. Secondo lanazione.it