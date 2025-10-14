Possibili rilanci per l’Acr Messina Adamo | Non crediamo siano attuabili
Il Racing City Group ha acquisito il titolo sportivo dell’Acr Messina. Non si è svolta - di fatto - l’asta presso il Tribunale di Messina, poiché non è arrivata alcuna proposta migliorativa a quella di base. Lo scenario potrebbe cambiare se nei prossimi dieci giorni dovesse arrivare un’offerta. 🔗 Leggi su Messinatoday.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
*Cooper Standard, la sindaca Francese: un sospiro di sollievo* ? La trattativa ha portato a sottoscrivere un percorso di un anno per esplorare le possibili opzioni di rilancio dell'opificio Leggi l'articolo completo sul nostro sito! #dell #fabbrica #cooper #sta - facebook.com Vai su Facebook
Finalmente lo sfratto per il Caffè Greco di Roma. Ora il rilancio è possibile per approfondire leggi l'articolo qui: - X Vai su X