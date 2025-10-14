Portofino | la Valle dei Mulini e pranzo al Rifugio ristoro Eremo di Sant’Antonio di Niasca

Il vero Promontorio di Portofino non è quello mondano, ma un luogo discreto e riservato, celato nella vegetazione in una vallecola: il Fosso dell'Acqua Viva, meglio conosciuto come Valle dei Mulini. Questo luogo, con antiche pietre che raccontano storie remote, è un'area di solitudine che ospita. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

Altri contenuti sullo stesso argomento

*Domenica 19 Ottobre* PORTOFINO: LA VALLE DEI MULINI E PRANZO AL RIFUGIO RISTORO EREMO DI SANT’ANTONIO DI NIASCA Ti invitiamo a leggere con attenzione il dettaglio dell’escursione guidata. Questo è il link della newsletter dedicata all’ev - facebook.com Vai su Facebook

Portofino: la Valle dei Mulini e pranzo al Rifugio ristoro Eremo di Sant’Antonio di Niasca - Il vero Promontorio di Portofino non è quello mondano, ma un luogo discreto e riservato, celato nella vegetazione in una vallecola: il Fosso dell'Acqua Viva, meglio conosciuto come Valle dei Mulini. Segnala genovatoday.it

Nella Valle dei Mulini rinasce la vigna - Nella Valle dei Mulini proseguono i lavori e rinasce la storica vigna. Da ilgiorno.it

Ecco il Parco urbano della Valle dei Mulini - La Giunta regionale della Campania ha approvato all'unanimità l'istituzione del Parco Urbano di interesse regionale della "Maddalena nella Valle dei Mulini", situato nel Comune di Sessa Aurunca, in ... Scrive ansa.it