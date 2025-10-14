Porto d’armi e patente revocata | la Corte d’Appello assolve un 58enne

Tempo di lettura: < 1 minuto La Corte D’Appello di Napoli, accogliendo le tesi dell’Avvocato Vittorio Fucci, ha assolto il boss Giovanni Colombo, 58 anni di Montesarchio, imputato di porto abusivo di armi e guida con patente revocata. In particolare il Colombo fermato dalle forze dell’ordine per un posto di blocco veniva rinvenuto abusivamente in possesso di un’arma ed inoltre dai controlli di rito le forze dell’ordine evincevano che il Colombo era alla guida nonostante avesse avuto un provvedimento prefettizio di revoca della patente. In primo grado il Colombo era stato condannato dal Tribunale di Benevento. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

