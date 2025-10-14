Porta la bara fuori dalla chiesa inciampa e cade il feretro si apre e sbuca la salma della defunta

Fanpage.it | 14 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il portantino delle onoranze funebri è inciampato mentre trasportava la bara della defunta fuori dalla chiesa di Persicce-Acquarica, nei pressi di Lecce. In seguito all'incidente, il feretro si è aperto, mostrando la salma della donna deceduta. 🔗 Leggi su Fanpage.it

