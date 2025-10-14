Popov Empoli, il giovane talento illumina la Serie B: i club di Serie A hanno già messo gli occhi su di lui. Tutti i dettagli A Empoli è sbocciato un talento che sta attirando l’attenzione non solo degli addetti ai lavori, ma anche dei club di Serie A. Si tratta di Bogdan Popov, giovane attaccante che . 🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Popov Empoli, la nuova stella che incanta la Serie B: è già finito nel radar della Serie A