Popolazione e redditi ai raggi X | Gambettola la più popolosa a Galeata e Portico il 21% di stranieri
Aggiornato con i dati 2024 il sistema informativo “I Numeri del Territorio”, fruibile liberamente online nel sito della Camera di commercio della Romagna. Un rilevante patrimonio di dati, articolato in 57 report su base anche comunale, indispensabile per un’analisi dinamica e strutturata. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
Corriere della Sera. . ULTIM'ORA - Quelli che versano almeno un euro di Irpef in Italia sono 33,5 milioni, vale a dire circa il 57% della popolazione complessiva (58,9 milioni). Il restante 43% degli italiani non ha redditi o non li dichiara. Per quel che riguarda l - facebook.com Vai su Facebook