Ponza non solo d’estate | il progetto per la destagionalizzazione dell’isola

Latinatoday.it | 14 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un progetto che mira alla valorizzazione dellisola di Ponza non solo d’estate, ma in tutto e 12 i mesi dell’anno. La giunta della Regione Lazio ha approvato, su proposta dell’assessora al Turismo, Ambiente, Sport, Cambiamenti climatici, Transizione energetica e Sostenibilità Elena Palazzo, lo. 🔗 Leggi su Latinatoday.it

Immagine generica

Altre letture consigliate

Cerca Video su questo argomento: Ponza D8217estate Progetto Destagionalizzazione