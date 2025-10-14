Ponte romano San Lorenzo e passeggiata archeologica fino a Prato della Valle

Domenica 19 ottobre alle ore 10.30 le archeologhe di ARC.A.DIA vi aspettano in piazza Antenore. Faremo una visita, in sotterraneo, del ponte romano San Lorenzo e una passeggiata archeologica, sulle tracce dell'antico corso del fiume e dei canali scomparsi di Padova, fino a Prato della Valle. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

Altre letture consigliate

Un bassorilievo fallico su un ponte romano? Nel cuore della natura di La Fiora, poco fuori Terracina, si trova uno dei luoghi più affascinanti e misteriosi del territorio: il Ponte del Diavolo. Si tratta dei resti di un antico acquedotto romano che, in epoca imperial - facebook.com Vai su Facebook

San Lorenzo mette al sicuro ponte e strade - Conclusa una serie di interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria in via Mazzalaio e su altre arterie di competenza comunale Si sono recentemente conclusi, a San Lorenzo in Campo, degli ... Secondo ilrestodelcarlino.it

Roma, tragedia a Tor San Lorenzo: muore 50enne in un frontale sul lungomare - Un terribile incidente, avvenuto nella tarda serata di ieri, è costato la vita a un uomo di 50 ... Segnala iltempo.it