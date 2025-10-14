Ponte MorandiPm | 18 anni a Castellucci

15.45 I Pm genovesi Cotugno e Airoldi hanno chiesto per l'ex Ad di Autostrade Castellucci la condanna a 18 anni e sei mesi, per il crollo del Ponte Morandi, il 14 agosto 2018. Morirono 43 persone. E' "la richiesta massima per gli elementi di gravità contro di lui", hanno spiegato i magistrati. Castellucci non era in aula al momento della richiesta. E'in carcere a Opera, per la condanna definitiva a 6 anni per la strage di Avellino: nel 2013 un pullman precipitò dal viadotto A16 a Monteforte Irpino. Ci furono 38 morti. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

