Ponte Morandi Pm | 18 anni a Castellucci

Servizitelevideo.rai.it | 14 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

15.45 I Pm genovesi Cotugno e Airoldi hanno chiesto per l'ex Ad di Autostrade Castellucci la condanna a 18 anni e sei mesi, per il crollo del Ponte Morandi, il 14 agosto 2018. Morirono 43 persone. E' "la richiesta massima per gli elementi di gravità contro di lui", hanno spiegato i magistrati. Castellucci non era in aula al momento della richiesta. E'in carcere a Opera, per la condanna definitiva a 6 anni per la strage di Avellino: nel 2013 un pullman precipitò dal viadotto A16 a Monteforte Irpino. Ci furono 38 morti. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

Immagine generica

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

ponte morandi pm 18Ponte Morandi, chiesta condanna a 18 anni e 6 mesi per Castellucci - I pm hanno avanzato la "richiesta massima per gli elementi di gravità" contro l'ex Ad di Autostrade. Riporta tg24.sky.it

ponte morandi pm 18Crollo ponte Morandi, chiesti 18 anni e sei mesi per l’ex ad di Autostrade Castellucci. I pm: “Molti reati prescritti” - La Procura di Genova ha chiesto la condanna a 18 anni e sei mesi di carcere per l’ex amministratore delegato di Autostrade per l’Italia Giovanni Castellucci nel processo di primo grado per il disastro ... Come scrive ilfattoquotidiano.it

ponte morandi pm 18Ponte Morandi: il pm, condannare l'ex Ad Castellucci a 18 anni e mezzo di carcere - L'ex top manager non ha assistito alla richiesta dal carcere di Opera dove è detenuto dopo la condanna definitiva a sei anni per la strage di Avellino ... Lo riporta msn.com

Cerca Video su questo argomento: Ponte Morandi Pm 18