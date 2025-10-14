Ponte Morandi Pm | 18 anni a Castellucci

15.45 I Pm genovesi Cotugno e Airoldi hanno chiesto per l'ex Ad di Autostrade Castellucci la condanna a 18 anni e sei mesi, per il crollo del Ponte Morandi, il 14 agosto 2018. Morirono 43 persone. E' "la richiesta massima per gli elementi di gravità contro di lui", hanno spiegato i magistrati. Castellucci non era in aula al momento della richiesta. E'in carcere a Opera, per la condanna definitiva a 6 anni per la strage di Avellino: nel 2013 un pullman precipitò dal viadotto A16 a Monteforte Irpino. Ci furono 38 morti. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Processo per il #crollo del ponte #Morandi: pm chiede 18 anni e 6 mesi per l'ex Ad di #Autostrade - facebook.com Vai su Facebook

Processo per il #crollo del ponte #Morandi: pm chiede 18 anni e 6 mesi per l'ex Ad di #Autostrade - X Vai su X

Ponte Morandi, chiesta condanna a 18 anni e 6 mesi per Castellucci - I pm hanno avanzato la "richiesta massima per gli elementi di gravità" contro l'ex Ad di Autostrade. Riporta tg24.sky.it

Crollo ponte Morandi, chiesti 18 anni e sei mesi per l’ex ad di Autostrade Castellucci. I pm: “Molti reati prescritti” - La Procura di Genova ha chiesto la condanna a 18 anni e sei mesi di carcere per l’ex amministratore delegato di Autostrade per l’Italia Giovanni Castellucci nel processo di primo grado per il disastro ... Come scrive ilfattoquotidiano.it

Ponte Morandi: il pm, condannare l'ex Ad Castellucci a 18 anni e mezzo di carcere - L'ex top manager non ha assistito alla richiesta dal carcere di Opera dove è detenuto dopo la condanna definitiva a sei anni per la strage di Avellino ... Lo riporta msn.com