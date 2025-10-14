Ponte Morandi pm Genova chiede 18 anni e 6 mesi per ex Ad di Autostrade Castellucci

(Adnkronos) – Il pubblico ministero di Genova Walter Cotugno ha chiesto la condanna a 18 anni e sei mesi per l'ex Ad di Autostrade Giovanni Castellucci, tra i 57 imputati per il crollo del Ponte Morandi. A Castellucci sono contestati gli omicidi colposi delle 43 vittime e il reato di crollo, mentre la Procura ha . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

Il progetto di retrofitting, cioè l'intervento di rinforzo degli stralli del ponte Morandi, “è da radiazione dall'albo degli ingegneri”: questo l'affondo del pm Walter Cotugno che sta portando avanti, insieme con il collega Marco Airoldi, la requisitoria per il crollo del via - facebook.com Vai su Facebook

Ponte Morandi, chiesti 18 anni e 6 mesi per Castellucci. L’accusa: “Massimo livello di colpa possibile” - “L’ex Ad di Autostrada conosceva le condizioni del viadotto dal 2009”, ha spiegato il pm durante la requisitoria del processo. Segnala quotidiano.net

Ponte Morandi: il pm, condannare l'ex Ad Castellucci a 18 anni e mezzo di carcere - L'ex top manager non ha assistito alla richiesta dal carcere di Opera dove è detenuto dopo la condanna definitiva a sei anni per la strage di Avellino ... ilgiornale.it scrive

