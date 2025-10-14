Ponte Morandi pm chiede per Castellucci 18 anni e mezzo | Era come Voldemort non si poteva nominare

L'avvocato Guido Carlo Alleva, che con il collega Giovanni Accinni difende l'ex ad di Aspi, ha sostenuto di trovare "inaccettabile" la richiesta di condanna a 18 anni e 6 mesi, per poi aggiungere di essere "inorridito". Inoltre, il legale ha specificato che lo scenario della tragedia è composto anche "da valutazioni che non possono entrare nel processo penale". 🔗 Leggi su Ildifforme.it

