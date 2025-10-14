Ponte Morandi | per l' ex ad di Autostrade Castellucci il pm chiede 18 anni e 6 mesi

Le richieste per l'ex amministratore delegato di Autostrade. Il crollo del 14 agosto 2018, fece 43 vittime.

Ponte Morandi, in arrivo le richieste di pena. La difesa di Castellucci: "Già in cella da innocente"

Il progetto di retrofitting, cioè l'intervento di rinforzo degli stralli del ponte Morandi, "è da radiazione dall'albo degli ingegneri": questo l'affondo del pm Walter Cotugno che sta portando avanti, insieme con il collega Marco Airoldi, la requisitoria per il crollo del via

Processo per la strage del Morandi, chiesti 18 anni e 6 mesi di reclusione per l'ex amministratore delegato di Autostrade Giovanni Castellucci - Genova – Il pubblico ministero Walter Cotugno ha chiesto che l'ex amministratore delegato di Autostrade per l'Italia Giovanni Castelucci sia condannato a 18 anni e 6 mesi di reclusione per la strage ...

Ponte Morandi, pm chiede per Castellucci condanna a 18 anni e 6 mesi - Condannare l'ex amministratore delegato di Autostrade Giovanni Castellucci a 18 anni e sei mesi.

Processo Morandi, 18 anni e sei mesi di carcere per Giovanni Castellucci. Possetti: "Soddisfazione per la richiesta ma vogliamo la condanna" - La Procura ha richiesto una condanna a 18 anni e 6 mesi di carcere per Giovanni Castellucci, ex amministratore delegato di Aspi e Atlantia, nel processo che lo coinvolge assieme ad altri 56 imputati ...