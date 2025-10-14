Ponte Morandi | per l' ex ad di Autostrade Castellucci il pm chiede 18 anni e 6 mesi

Xml2.corriere.it | 14 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Le richieste per l'ex amministratore delegato di Autostrade. Il crollo del 14 agosto 2018, fece 43 vittime. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

ponte morandi per l ex ad di autostrade castellucci il pm chiede 18 anni e 6 mesi

Ponte Morandi: per l'ex ad di Autostrade Castellucci il pm chiede 18 anni e 6 mesi

