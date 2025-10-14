Ponte Morandi per Castellucci chiesti 18 anni e sei mesi | I pm | L' ex ad di Autostrade come Lord Voldemort

I pubblici ministeri: "Chiesta la pena massima per i forti elementi di gravità" controdi lui: "Rinviati gli interventi per garantire il massimo profitto riducendo i costi". 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Ponte Morandi, per Castellucci chiesti 18 anni e sei mesi | I pm: "L'ex a.d. di Autostrade come Lord Voldemort"

