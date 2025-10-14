Ponte Morandi per Castellucci chiesti 18 anni e sei mesi | I pm | L' ex ad di Autostrade come Lord Voldemort

Tgcom24.mediaset.it | 14 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

I pubblici ministeri: "Chiesta la pena massima per i forti elementi di gravità" controdi lui: "Rinviati gli interventi per garantire il massimo profitto riducendo i costi". 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

ponte morandi per castellucci chiesti 18 anni e sei mesi i pm l ex ad di autostrade come lord voldemort

© Tgcom24.mediaset.it - Ponte Morandi, per Castellucci chiesti 18 anni e sei mesi | I pm: "L'ex a.d. di Autostrade come Lord Voldemort"

Leggi anche questi approfondimenti

ponte morandi castellucci chiestiPonte Morandi, chiesti 18 anni e 6 mesi per l’ex ad di Autostrade: “Castellucci ha sacrificato vite per i profitti” - Nel processo per il crollo del Ponte Morandi, il pm ha chiesto la pena massima per l'ex ad di Autostrade, Giovanni Castellucci: "un’enciclopedia ... Lo riporta fanpage.it

ponte morandi castellucci chiestiProcesso per la strage del Morandi, chiesti 18 anni e 6 mesi di reclusione per l’ex amministratore delegato di Autostrade Giovanni Castellucci - Genova – Il pubblico ministero Walter Cotugno ha chiesto che l’ex amministratore delegato di Autostrade per l’Italia Giovanni Castelucci sia condannato a 18 anni e 6 mesi di reclusione per la strage ... ilsecoloxix.it scrive

ponte morandi castellucci chiestiPonte Morandi, pm Genova chiede 18 anni e 6 mesi per Castellucci - Il pubblico ministero di Genova Walter Cotugno ha chiesto la condanna a 18 anni e sei mesi per l'ex Ad di Autostrade Giovanni Castellucci, tra i 57 imputati per il crollo del ponte Moran ... Riporta msn.com

Cerca Video su questo argomento: Ponte Morandi Castellucci Chiesti