Ponte Morandi | per Castellucci chiesti 18 anni e 6 mesi
Il pubblico ministero Walter Cotugno ha chiesto la condanna a 18 anni e sei mesi per l'ex Ad di Autostrade Giovanni Castellucci, tra i 57 imputati per il crollo del ponte Morandi. A Castellucci sono contestati gli omicidi colposi delle 43 vittime e il reato di crollo, mentre la procura ha chiesto. 🔗 Leggi su Genovatoday.it
