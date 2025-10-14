Ponte Morandi | la procura chiede quasi 400 anni per i 57 imputati

La Procura di Genova ha chiesto complessivamente quasi 400 anni di reclusione per i 57 imputati nel processo per il crollo del ponte Morandi, avvenuto il 14 agosto 2018 e costato la vita a 43 persone. La richiesta più severa riguarda Giovanni Castellucci, ex amministratore delegato di Autostrade. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

