Ponte Morandi | il pm condannare l' ex Ad Castellucci a 18 anni e mezzo di carcere

Condannare l'ex amministratore delegato di Autostrade Giovanni Castellucci a 18 anni e sei mesi. È la richiesta arrivata dai pm Walter Cotugno e Marco Airoldi al processo per il crollo del ponte Morandi (14 agosto 2018, 43 vittime). "La richiesta massima per gli elementi di gravità contro di lui", hanno detto i pm. Si chiude così l'ultima parte della requisitoria della procura di Genova iniziata a giugno. L'ex top manager non ha assistito alla richiesta dal carcere di Opera dove è detenuto dopo la condanna definitiva a sei anni per la strage di Avellino. Articolo in aggiornamento. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Ponte Morandi: il pm, condannare l'ex Ad Castellucci a 18 anni e mezzo di carcere

