Ponte Morandi i pm chiedono 18 anni e 6 mesi per Castellucci | Gestiva Autostrade come la sua gallina dalle uova d’oro La difesa | Inaccettabile

A sette anni dal crollo del Ponte Morandi, che il 14 agosto 2018 costò la vita a 43 persone, la Procura di Genova ha chiesto la condanna a 18 anni e sei mesi per l’ex amministratore delegato di Autostrade per l’Italia, Giovanni Castellucci. È la pena più alta tra le richieste formulate nel processo che vede imputate 57 persone tra ex dirigenti di Aspi e Spea, la società di ispezione del gruppo, oltre a funzionari del Ministero delle Infrastrutture. Il pubblico ministero Walter Cotugno, titolare dell’inchiesta insieme a Marco Airoldi, ha parlato di un’«enciclopedia di responsabilità» a carico dell’ex manager. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it © Lanotiziagiornale.it - Ponte Morandi, i pm chiedono 18 anni e 6 mesi per Castellucci: “Gestiva Autostrade come la sua gallina dalle uova d’oro”. La difesa: “Inaccettabile”

