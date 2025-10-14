Ponte Morandi chiesti 18 anni e 6 mesi per l' ex ad di Autostrade Castellucci Il pm | Siamo al massimo livello di colpa possibile

Al processo le richieste per l'ex amministratore delegato di Autostrade. Il crollo del 14 agosto 2018, fece 43 vittime. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it © Xml2.corriere.it - Ponte Morandi, chiesti 18 anni e 6 mesi per l'ex ad di Autostrade Castellucci. Il pm: «Siamo al massimo livello di colpa possibile»

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Corriere della Sera. . ULTIM'ORA - Condannare l'ex amministratore delegato di Autostrade Giovanni Castellucci a 18 anni e sei mesi. È la richiesta arrivata dai pm Walter Cotugno e Marco Airoldi al processo per il crollo del ponte Morandi (14 agosto 2018, 4 - facebook.com Vai su Facebook

Ponte Morandi, in arrivo le richieste di pena. La difesa di Castellucci: “Già in cella da innocente” - X Vai su X

Ponte Morandi, chiesti 18 anni e 6 mesi per l’ex ad di Autostrade: “Castellucci ha sacrificato vite per i profitti” - Nel processo per il crollo del Ponte Morandi, il pm ha chiesto la pena massima per l'ex ad di Autostrade, Giovanni Castellucci: "un’enciclopedia ... Lo riporta fanpage.it

Ponte Morandi, chiesta condanna a 18 anni e 6 mesi per Castellucci - I pm hanno avanzato la "richiesta massima per gli elementi di gravità" contro l'ex Ad di Autostrade. Come scrive tg24.sky.it

Ponte Morandi, chiesti 18 anni e 6 mesi per Castellucci. L’accusa: “Massimo livello di colpa possibile” - “L’ex Ad di Autostrada conosceva le condizioni del viadotto dal 2009”, ha spiegato il pm durante la requisitoria del processo. quotidiano.net scrive