Ponte Morandi chiesti 18 anni e 6 mesi per l’ex ad di Autostrade | Castellucci ha sacrificato vite per i profitti

Nel processo per il crollo del Ponte Morandi, il pm ha chiesto la pena massima per l'ex ad di Autostrade, Giovanni Castellucci: "un’enciclopedia di responsabilità, gestì Aspi come una gallina dalle uova d’oro". In tutto 57 imputati, tra dirigenti AspiSpea e funzionari ministeriali. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Scopri altri approfondimenti

Ponte Morandi, in arrivo le richieste di pena. La difesa di Castellucci: “Già in cella da innocente” - X Vai su X

Il progetto di retrofitting, cioè l'intervento di rinforzo degli stralli del ponte Morandi, “è da radiazione dall'albo degli ingegneri”: questo l'affondo del pm Walter Cotugno che sta portando avanti, insieme con il collega Marco Airoldi, la requisitoria per il crollo del via - facebook.com Vai su Facebook

Processo per la strage del Morandi, chiesti 18 anni e 6 mesi di reclusione per l’ex amministratore delegato di Autostrade Giovanni Castellucci - Genova – Il pubblico ministero Walter Cotugno ha chiesto che l’ex amministratore delegato di Autostrade per l’Italia Giovanni Castelucci sia condannato a 18 anni e 6 mesi di reclusione per la strage ... Come scrive ilsecoloxix.it

Ponte Morandi: il pm, condannare l'ex Ad Castellucci a 18 anni e mezzo di carcere - L'ex top manager non ha assistito alla richiesta dal carcere di Opera dove è detenuto dopo la condanna definitiva a sei anni per la strage di Avellino ... Segnala ilgiornale.it

Ponte Morandi, il pm di Genova chiede 18 anni e 6 mesi per Giovanni Castellucci - Il pubblico ministero di Genova Walter Cotugno ha chiesto la condanna a 18 anni e sei mesi per l'ex Ad di Autostrade Giovanni Castellucci, tra i 57 imputati per il crollo del ponte Morandi. Secondo affaritaliani.it