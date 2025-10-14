Ponte Morandi chiesti 18 anni e 6 mesi per Castellucci L’accusa | Massimo livello di colpa possibile

Genova, 14 ottobre 2025 – Chiesta una condanna a 18 anni e sei mesi per Giovanni Castellucci, l’ex amministratore delegato di Autostrade. È quanto emerge dal processo sul crollo del ponte Morandi di Genova, la tragedia che il 14 agosto 2018 provocò la morte di 43 persone. "La richiesta massima per gli elementi di gravità contro di lui”, hanno detto in aula i pm Walter Cotugno e Marco Airoldi. Si chiude così l'ultima parte della requisitoria della procura di Genova iniziata a giugno. L'ex top manager non ha assistito alla richiesta dei pm. Castellucci si trova nel carcere di Opera, dove è detenuto per effetto della condanna definitiva a sei anni per la strage di Avellino. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Ponte Morandi, chiesti 18 anni e 6 mesi per Castellucci. L’accusa: “Massimo livello di colpa possibile”

Altri contenuti sullo stesso argomento

Ponte Morandi, in arrivo le richieste di pena. La difesa di Castellucci: “Già in cella da innocente” - X Vai su X

Il progetto di retrofitting, cioè l'intervento di rinforzo degli stralli del ponte Morandi, “è da radiazione dall'albo degli ingegneri”: questo l'affondo del pm Walter Cotugno che sta portando avanti, insieme con il collega Marco Airoldi, la requisitoria per il crollo del via - facebook.com Vai su Facebook

Ponte Morandi, chiesti 18 anni e 6 mesi per l’ex ad di Autostrade: “Castellucci ha sacrificato vite per i profitti” - Nel processo per il crollo del Ponte Morandi, il pm ha chiesto la pena massima per l'ex ad di Autostrade, Giovanni Castellucci: "un’enciclopedia ... Secondo fanpage.it

Ponte Morandi: il pm, condannare l'ex Ad Castellucci a 18 anni e mezzo di carcere - L'ex top manager non ha assistito alla richiesta dal carcere di Opera dove è detenuto dopo la condanna definitiva a sei anni per la strage di Avellino ... Segnala ilgiornale.it

Processo per la strage del Morandi, chiesti 18 anni e 6 mesi di reclusione per l’ex amministratore delegato di Autostrade Giovanni Castellucci - Genova – Il pubblico ministero Walter Cotugno ha chiesto che l’ex amministratore delegato di Autostrade per l’Italia Giovanni Castelucci sia condannato a 18 anni e 6 mesi di reclusione per la strage ... Da ilsecoloxix.it