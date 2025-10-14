Ponte Morandi chiesti 18 anni e 6 mesi per Castellucci L’accusa | Massimo livello di colpa possibile

Genova, 14 ottobre 2025 – Chiesta una condanna a  18 anni e sei mesi per Giovanni Castellucci, l’ex amministratore delegato di Autostrade. È quanto emerge dal processo sul crollo del ponte Morandi di Genova, la tragedia che il 14 agosto 2018 provocò la morte di  43 persone. "La richiesta massima per gli elementi di gravità contro di lui”, hanno detto in aula i pm Walter Cotugno e Marco Airoldi.   Si chiude così l'ultima parte della requisitoria della procura di Genova iniziata a giugno. L'ex top manager non ha assistito alla richiesta dei pm. Castellucci si trova nel carcere di Opera, dove è detenuto per effetto della condanna definitiva a sei anni per la strage di Avellino. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

