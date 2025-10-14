Ponte Morandi | chieste pene per quasi 400 anni per 56 imputati 18 anni per Castellucci

Una richiesta di 18 anni e 6 mesi di carcere per l'ex numero 1 di Autostrade, un complessivo di quasi 400 anni di pene sommando 56 imputati, una sola richiesta di assoluzione. E 20 anni di mancate manutenzioni che per l'accusa delineano logiche di massimi profitti e omesse manutenzioni che hanno portato al culmine con la strage delle 43 vittime del crollo del ponte Morandi di Genova, il 14 agosto 2018. Ma le cui basi erano già state messe in luce, sul fronte dei controlli, anche dalle indagini e dalle sentenze su Aqualonga e la strage del bus di Avellino. Sei ore di udienza oggi a Genova dove, a tre anni e oltre dal via al processo sul crollo del viadotto Polcevera, l'accusa ha ricostruito le posizioni dei singoli imputati, nel motivare le richieste di condanna. 🔗 Leggi su Iltempo.it

