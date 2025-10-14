Ponte Morandi chiesta condanna a 18 anni e 6 mesi per Castellucci

Condanna a 18 anni e 6 mesi di reclusione: è la richiesta formulata da parte dell’accusa nel corso del processo a Genova sul disastro del Ponte Morandi nei confronti dell’ex amministratore delegato di Aspi Giovanni Castellucci. Dopo la conclusione della requisitoria dei pm, da oggi tocca alle richieste di pena: la prima che è stata formulata nell’udienza di oggi è quella per l’ex numero 1 di Autostrade, tra i 57 imputati nel processo per il crollo dell’infrastruttura del 2018 che provocò 43 vittime. Tra oggi e domani le richieste di pena per 57 imputati. Dopo 4 mesi si è conclusa lunedì la requisitoria dei pm con l’analisi che ha ripercorso sul finale la posizione dell’ex ad di Aspi Giovanni Castellucci (già in carcere dopo la condanna per la strage del bus di Avellino), in merito alle decisioni e ai comportamenti considerati rilevanti ai fini del processo assunti nel periodo della gestione della società, a partire dal 2009 fino al 2015 nel rapporto legato al Morandi. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Ponte Morandi, chiesta condanna a 18 anni e 6 mesi per Castellucci

