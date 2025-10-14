Ponte Morandi chiesta condanna a 18 anni e 6 mesi per Castellucci

Condannare l'ex Amministratore delegato di Autostrade, Giovanni Castellucci, a 18 anni e 6 mesi: questa la richiesta arrivata dai pm Walter Cotugno e Marco Airoldi al processo per il crollo del ponte Morandi che, il 14 agosto 2018, causò 43 morti. Si tratta della "richiesta massima per gli elementi di gravità contro di lui", hanno sottolineato i pm. 🔗 Leggi su Tg24.sky.it © Tg24.sky.it - Ponte Morandi, chiesta condanna a 18 anni e 6 mesi per Castellucci

