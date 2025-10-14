Ponte e altre opere strategiche la Regione precisa | Nessuna risorsa sarà destinata al riarmo
Nessuna risorsa dei fondi europei è destinata al riarmo o all'acquisto di armamenti. La Regione Siciliana, attraverso l'Autorità di gestione del Fesr Sicilia 2021-27, ribadisce con fermezza questo principio rispondendo alle preoccupazioni espresse oggi dalla Cgil. Tali timori non trovano alcun. 🔗 Leggi su Messinatoday.it
