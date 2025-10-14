ponte con la grecia antica per le olimpiadi invernali

Un ponte culturale tra Italia e Grecia verso Milano-Cortina 2026. Fino alla fine del mese di ottobre la sala immersiva della Camera di Commercio di Varese ospita una mostra dedicata al Meccanismo di Antikythera, il più antico calcolatore meccanico conosciuto, usato nell’antichità per gli eventi astronomici e le date dei Giochi Olimpici. L’iniziativa è stata organizzata nell’ambito del progetto Varese Sport Commission For Winter Games da Camera di Commercio, Provincia e Comune di Varese ed è promossa dall’Ambasciata di Grecia a Roma, dall’Istituto Ellenico di Cultura e da Confesercenti Regione Lombardia. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

