Ponte con la Grecia antica per le olimpiadi invernali
Un ponte culturale tra Italia e Grecia verso Milano-Cortina 2026. Fino alla fine del mese di ottobre la sala immersiva della Camera di Commercio di Varese ospita una mostra dedicata al Meccanismo di Antikythera, il più antico calcolatore meccanico conosciuto, usato nell’antichità per gli eventi astronomici e le date dei Giochi Olimpici. L’iniziativa è stata organizzata nell’ambito del progetto Varese Sport Commission For Winter Games da Camera di Commercio, Provincia e Comune di Varese ed è promossa dall’Ambasciata di Grecia a Roma, dall’Istituto Ellenico di Cultura e da Confesercenti Regione Lombardia. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
News recenti che potrebbero piacerti
Nella chiesa di San Francesco la firma del gemellaggio tra le associazioni Agape di Camerano e Marìa Polidùri di Kalamata: un ponte culturale tra Italia e Grecia nel segno della poesia, dell’arte e del dialogo mediterraneo - facebook.com Vai su Facebook
Ponte con la Grecia antica per le olimpiadi invernali - Fino alla fine del mese di ottobre la sala immersiva della Camera di Commercio di Varese ospita una mostra dedicata al Meccanismo di ... Come scrive ilgiorno.it
Il Meccanismo di Antikythera approda a Varese: una mostra che unisce Grecia antica e Olimpiadi 2026 - Inaugurata nella sala immersiva della Camera di Commercio l'esposizione dedicata al primo calcolatore astronomico della storia. Lo riporta varesenews.it