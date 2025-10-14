Pomigliano fondi Regione per messa in sicurezza strade
Tempo di lettura: 2 minuti Il Comune di Pomigliano d’Arco (Napoli), ha ottenuto dalla Regione Campania un finanziamento di un milione e 800mila euro per la messa in sicurezza della viabilità cittadina, nell’ambito del Fondo Sviluppo e Coesione 2021-2027 e del Piano Strade regionale. L’Amministrazione comunale, guidata dal sindaco Raffaele Russo, ha ottenuto il contributo partecipando al bando regionale insieme al Comune di Sant’Anastasia: complessivamente, i due Comuni hanno ricevuto 3 milioni di euro per gli interventi di riqualificazione e messa in sicurezza stradale. I lavori riguarderanno numerose arterie cittadine, e prevedono, tra l’altro, anche l’adeguamento dei percorsi pedonali con materiali antisdrucciolo e rampe accessibili, ed il potenziamento dei sistemi di drenaggio urbano per prevenire allagamenti. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
