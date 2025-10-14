Polo Fermi nel mirino Le famiglie chiedono più spazi e più chiarezza

Una scuola grande, la più popolosa, che però cominicia a soffrire proprio della mancanza di spazi minimi necessari. E’ una delle critiche che un gruppo di genitori solleva a proposito dell’attuale situazione del Polo Fermi Giorgi. “Abbiamo 78 classi di ragazzi e 55 aule – fanno sapere i genitori –. E’ chiaro che i conti non tornano. E che i ragazzi, di conseguenza, sono costretti a ruotare e a fare un giorno di assenza a settimana. Il tutto si complicherà non poco con il rientro del Giorgi che pare lascerà Saltocchio per tornare o in sede centrale o in Santa Chiara. Nel frattempo sembrano scomparsi i 14 milioni di euro che dovevano servire per demolire la palazzina K della sede centrale di San Filippo, e ricostruirla. 🔗 Leggi su Lanazione.it

