Polizia locale nuova centrale operativa nel ricordo di Antonella Vitali
Una centrale operativa per la polizia locale di Perugia. È stata inaugurata oggi, nel comando di Madonna Alta. Nuovi sistemi tecnologici e arredi più funzionali sono ora a disposizione degli agenti. All’inaugurazione erano presenti la sindaca Vittoria Ferdinandi, l’assessore Andrea Stafisso. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it
