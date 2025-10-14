Polizia locale nuova centrale operativa nel ricordo di Antonella Vitali

Perugiatoday.it | 14 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Una centrale operativa per la polizia locale di Perugia. È stata inaugurata oggi, nel comando di Madonna Alta. Nuovi sistemi tecnologici e arredi più funzionali sono ora a disposizione degli agenti. All’inaugurazione erano presenti la sindaca Vittoria Ferdinandi, l’assessore Andrea Stafisso. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

Immagine generica

Scopri altri approfondimenti

polizia locale nuova centraleMaxi videowall per controllare le 400 telecamere sul territorio: la nuova centrale operativa della polizia locale - Alla contestuale cerimonia di intitolazione della centrale alla memoria di Antonella Vitali, vice comandante del Corpo recentemente scomparsa, sono intervenuti il marito Marcello Volpi in ... Da corrieredellumbria.it

polizia locale nuova centralePerugia, intitolata ad Antonella Vitali la nuova centrale operativa della municipale - È stata inaugurata martedì a Perugia la nuova centrale operativa della polizia locale, nella sede di Madonna Alta, dotata di tecnologie avanzate e un maxi videowall per il monitoraggio di circa 400 te ... Segnala umbria24.it

Nuova centrale operativa all’avanguardia per la Polizia locale - Con un investimento di 35mila euro sono stati riqualificati gli spazi che adesso ospitano un videowall composto da 4 ... Scrive ilrestodelcarlino.it

Cerca Video su questo argomento: Polizia Locale Nuova Centrale