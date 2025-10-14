Polisportiva Ternana Judo Nicolò Campomaggi ancora oro al Trofeo Italia di Riccione
Un altro fine settimana di grandi risultati per la sezione judo della Polisportiva Ternana: dopo aver già conquistato l’oro al Trofeo Italia di Vicenza lo scorso maggio, Nicolò Campomaggi si aggiudica nuovamente il primo posto al Trofeo Italia Under 15, questa volta a Riccione, imponendosi nella. 🔗 Leggi su Ternitoday.it
Altre letture consigliate
Doppietta di Cocco, poker sulla Polisportiva Ternana: la Ducato sale a quota 6 #SerieC1Futsal - facebook.com Vai su Facebook
Polisportiva Ternana sezione judo, Cervelli: “Fare sempre un passo avanti" - A guidare il percorso tecnico ed educativo c’è l’istruttore Alessandro Cervelli, cintura nera quarto dan, con la Polisport ... sporterni.it scrive
I Pulcini della Polisportiva Ternana di mister Stefano Papa a Coverciano per le finali nazionali - L'ex calciatore della Ternana, Stefano Papa, porta i Pulcini 2013 della Polisportiva Ternana alle finali nazionali di Coverciano. Lo riporta ilmessaggero.it