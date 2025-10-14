Policlinico di Bari rimosso gozzo che si estendeva nel torace | Paziente 65enne operata con successo

La rara forma di ingrossamento della tiroide si estendeva nel torace, arrivando a comprimere le strutture circostanti e a causare anche la perdita della voce. Un complesso intervento di tiroidectomia, compiuto nel Policlinico di Bari, ha permesso di rimuovere con successo, su una 65enne, un gozzo. 🔗 Leggi su Baritoday.it

