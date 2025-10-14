Polichetti Udc al manager del Ruggi di Salerno | Basta burocratese servono risposte sui reparti

Tempo di lettura: < 1 minuto Dalle dichiarazioni del direttore generale dell’Azienda ospedaliera universitaria “San Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona” di Salerno, Ciro Verdoliva, sulla trasparenza e sul rigore nella gestione dell’Azienda, emergono precisazioni che però non sembrano rispondere alle domande dei cittadini sui problemi concreti dei reparti. Su questo interviene Mario Polichetti, responsabile nazionale del Dipartimento Sanità dell’Udc, che chiede maggiore chiarezza e risposte dirette. “Apprezzo i richiami alla trasparenza e alla legalità – afferma Polichetti – ma dietro il burocratese non si capisce se il “Ruggi” è un’Azienda sana o se ci sono criticità reali. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Polichetti (Udc) al manager del “Ruggi” di Salerno: “Basta burocratese, servono risposte sui reparti”

