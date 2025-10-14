Polestar pensa alle flotte e lancia Fleet Telematics
Un servizio connesso per le flotte EV che si integra con i sistemi esistenti e permette di gestire flotte di veicoli EV, la sfida di Polestar per il mondo delle aziende. 🔗 Leggi su Dday.it
