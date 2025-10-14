Poker servito dal Seravezza a Bologna Forte in scioltezza cade il Capezzano
Nazionale. Il Seravezza Pozzi si impone a Bologna, sul Progresso, per 4-0. A segno Tognoni, Fiori, Di Sacco e Cecchi. "Dominio sia tecnico che fisico" sottolinea Luca Della Maggiora. Perde 2-0 il Camaiore a Coriano. Classifica: Cittadella Vis Modena, Correggese e Sasso Marconi 13; Imolese 12; Seravezza Pozzi, Sammaurese e Coriano 9; Tau Altopascio 8; Lentigione 7; Pistoiese, San Marino e Ghiviborgo 6; Progresso 3; Prato 2; Camaiore 1. Regionale Èlite. Il Forte dei Marmi 2015 supera 2-0 il Pontassieve. Classifica: Perignano 12; Affrico, Sestese, Pietà 2004 e Fucecchio 10; Casentino 9; Forte dei Marmi 2015 7; Maliseti, Bellariva e Lampo 6; Lastrigiana 5; Cecina, Mobilieri Ponsacco e Bibbiena 4; San Giuliano e Pontassieve 1. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
#Livorno #news #notizie #sport #basket #SerieB #PielleLivorno #LivornoNocera @MassimoLandi7 Pielle Livorno, poker servito: 4 su 4 e primato condiviso con la Virtus Roma - X Vai su X
Mitho Latino. Karen Méndez · Mi Rival (Versión Bachata). Il poker d’assi della bachata è servito. Domenica 12 Ottobre, Bachata Torino Event vi offre la formazione dei sogni: DJ Tronky • DJ Cat • DJ Balla • DJ Rigacci 4 nomi, 1 obiettivo: riscrivere le regole - facebook.com Vai su Facebook
Poker servito dal Seravezza a Bologna. Forte in scioltezza, cade il Capezzano - Juniores Nazionali, Regionali e Provinciali Le zebrette ne fanno otto al Segromigno. Si legge su sport.quotidiano.net
Il Seravezza cala il poker. Camaiore sogna Benedetti - In Serie D (dove è in atto “il terremoto Prato“ col destino dei lanieri molto incerto dopo le affermazioni del presidente Commini: "Non iscrivo la squadra al campionato") il Seravezza cala un bel ... Da lanazione.it
Bologna, poker al Pisa con un Cambiaghi formato Nazionale - Serie A, sesta giornata: gol dell'esterno d'attacco convocato per la prima volta da Gattuso, raddoppia Moro, Orsolini e Odgaard chiudono i conti al Dall'Ara ... Secondo msn.com