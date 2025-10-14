poker servito dal seravezza a bologna forte in scioltezza cade il capezzano

Nazionale. Il Seravezza Pozzi si impone a Bologna, sul Progresso, per 4-0. A segno Tognoni, Fiori, Di Sacco e Cecchi. "Dominio sia tecnico che fisico" sottolinea Luca Della Maggiora. Perde 2-0 il Camaiore a Coriano. Classifica: Cittadella Vis Modena, Correggese e Sasso Marconi 13; Imolese 12; Seravezza Pozzi, Sammaurese e Coriano 9; Tau Altopascio 8; Lentigione 7; Pistoiese, San Marino e Ghiviborgo 6; Progresso 3; Prato 2; Camaiore 1. Regionale Èlite. Il Forte dei Marmi 2015 supera 2-0 il Pontassieve. Classifica: Perignano 12; Affrico, Sestese, Pietà 2004 e Fucecchio 10; Casentino 9; Forte dei Marmi 2015 7; Maliseti, Bellariva e Lampo 6; Lastrigiana 5; Cecina, Mobilieri Ponsacco e Bibbiena 4; San Giuliano e Pontassieve 1. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

