Pokémon Legends 3 e non solo | trapelano dettagli sui prossimi giochi della serie

(Adnkronos) – Una nuova serie di leak sta scuotendo la community dei fan di Pokémon. Dopo le recenti indiscrezioni su Pokémon Wind e Pokémon Waves, nelle ultime ore sono emerse informazioni su due progetti inediti in lavorazione presso Game Freak: Pokémon Legends 3 e un misterioso remake multi-regione dal nome in codice Seed. Secondo quanto riportato, . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com