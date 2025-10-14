Pokémon fuga di notizie svela dettagli sulla prossima generazione
(Adnkronos) – Le voci sulla prossima generazione di Pokémon iniziano a farsi insistenti, e secondo quanto emerso online da una serie di leak non autorizzati, Pokémon Wind e Pokémon Waves sarebbero i nomi provvisori dei due nuovi capitoli destinati a debuttare in esclusiva su Nintendo Switch 2. Alla regia ci sarebbe ancora una volta Shigeru . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com
Approfondisci con queste news
Equalize, il giallo sui dati rubati e la fuga di notizie. Pazzali ai pm: «Allo stadio un finanziere mi disse di stare tranquillo» - X Vai su X
Inseguimento ad alta velocità ad Athy: un giovane senza patente viene condannato, auto demolita ma proprietà della vettura ancora incerta. https://auto.everyeye.it/notizie/corre-180-km-h-gomme-nuove-bmw-finisce-pezzi-fuga-832899.html?utm_medium=S - facebook.com Vai su Facebook
Pokémon, fuga di notizie svela dettagli sulla prossima generazione - Due nuovi titoli in sviluppo per Switch 2, un’ambientazione ispirata all’Indonesia e un tema che parla di natura, futuro e responsabilità. Lo riporta adnkronos.com