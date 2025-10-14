Pokémon fuga di notizie svela dettagli sulla prossima generazione

(Adnkronos) – Le voci sulla prossima generazione di Pokémon iniziano a farsi insistenti, e secondo quanto emerso online da una serie di leak non autorizzati, Pokémon Wind e Pokémon Waves sarebbero i nomi provvisori dei due nuovi capitoli destinati a debuttare in esclusiva su Nintendo Switch 2. Alla regia ci sarebbe ancora una volta Shigeru . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com