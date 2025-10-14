Pogacar spinge l’Italia giù dal podio nel ranking UCI Le novità di fine stagione Ciccone esce dalla top-10
L’Italia ha perso il piazzamento sul podio del ranking UCI, la classifica mondiale aggiornata settimanalmente dall’Unione Ciclistica Internazionale, che conservava da alcune settimane. Il risultato del Giro di Lombardia ha avuto un peso specifico significativo: Tadej Pogacar ha trionfato per la quinta volta consecutiva, il Bel Paese non avuto modo di difendere il terzo posto di Giulio Ciccone nella passata edizione e così la Slovenia ha operato il sorpasso. La nostra Nazionale si trova ora al quarto posto con un distacco di 183 punti dai balcanici quando all’appello manca l’ultima settimana di gare per chiudere la stagione. 🔗 Leggi su Oasport.it
