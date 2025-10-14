Pogacar-Evenepoel storia di un duello impari tra due fenomeni

Gazzetta.it | 14 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Dal dominio del fuoriclasse sloveno alla resilienza del belga, la storia si ripete. E insegna che la grandezza può nascere anche nell’ombra dei giganti. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

pogacar evenepoel storia di un duello impari tra due fenomeni

Pogacar-Evenepoel, storia di un duello impari tra due fenomeni

