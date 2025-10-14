Poesia e rock | al Teatro Nuovo weekend con De André e Pink Floyd

Un fine settimana tutto da vivere al Teatro Nuovo di Verona: venerdì 24 e sabato 25 ottobre, alle ore 21:00, Stage 11 porta in scena due produzioni che uniscono poesia e rock, memoria e visione. “De Andrè la storia” e “Pink Floyd History” accompagnano il pubblico in due viaggi diversi e complementari, intensi e profondamente . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it © Sbircialanotizia.it - Poesia e rock: al Teatro Nuovo weekend con De André e Pink Floyd

Approfondisci con queste news

Insieme a Marco Zoppas e Giulio Pantalei il legame tra i grandi artisti della musica rock contemporanea e i giganti della letteratura. Poesia in forma di rock, l'osmosi tra rock, letteratura e spiritualità. - facebook.com Vai su Facebook

Continua il successo dell’#ItalyPopMusicFest a Expo 2025 Osaka! Il 9 ottobre alle ore 18:30 l’Arena Matsuri si accenderà con la musica di @ligabue_official icona del rock italiano. Da oltre trent’anni, la sua musica fonde rock e poesia narrativa, regalan - X Vai su X

L’abbraccio tra rock e poesia: “Pfm canta De André Anniversary” domani al Teatro Ventidio Basso di Ascoli - A 45 anni da uno dei sodalizi dal vivo che hanno cambiato la storia dei concerti in Italia, tornano ad unirsi due nomi della musica da sempre sinonimo di cambiamento, talento, ... Lo riporta corriereadriatico.it

Teatro, musica e omaggio a Ronconi al Radicondoli festival - Teatro, musica, poesia, incontri e stage di formazione con ospiti come Fausto Russo Alesi, Maddalena Crippa, Franco Arminio, Luca Lazzareschi e Lino Musella. Secondo ansa.it

Tra poesie, amore e vita quotidiana arriva "Amore è poesia", il nuovo libro di Marco Rinaudo oggi al Teatro delle Muse - Un viaggio nell'amore, tra le vicissitudini della vita con le sue bellezze e le sue criticità, raccontato attraverso le pagine di un libro per ricordare quanto sia importante fissare le emozioni su ... Riporta ilmessaggero.it