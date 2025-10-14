PMI italiane | l' era di robot umanoidi e dell' IA inizia da Bologna

Roma, 14 ott. (askanews) - Le piccole e medie imprese italiane si trovano di fronte a una sfida cruciale: l'adozione di tecnologie avanzate come la robotica e l'intelligenza artificiale. Secondo gli ultimi dati ISTAT, solo l'8,2% delle imprese italiane con almeno 10 addetti utilizza almeno una tecnologia di intelligenza artificiale. Questo dato evidenzia un ritardo significativo rispetto ad altri paesi europei, ma anche un'enorme opportunità di crescita. Michele Busia, esperto del settore, afferma: "La robotica e l'intelligenza artificiale rappresentano una risposta reale e funzionale ai problemi quotidiani delle PMI, come la carenza di personale qualificato e l'inefficienza nei flussi operativi".

