Plenitude entra nel mercato della fibra ottica | nasce Plenitude Fibra la connessione ultraveloce per la casa
Plenitude, società controllata da Eni e attiva nella produzione e vendita di energia da fonti rinnovabili, amplia il proprio perimetro di attività e annuncia il suo ingresso nel mercato della fibra ottica in Italia. Con Plenitude Fibra, l’azienda fa un ulteriore passo nella strategia di integrazione tra energia e servizi digitali, puntando a diventare un fornitore completo di soluzioni per la casa e la mobilità sostenibile. “In un mercato energetico in rapida evoluzione, la vera sfida non è solo fornire servizi, ma costruire una relazione di valore con i clienti. Con Plenitude Fibra vogliamo proporci come interlocutore a 360 gradi, coniugando energia e tecnologia in uno spazio connesso ed efficiente” ha dichiarato Vincenzo Viganò, Head of Retail Market di Plenitude. 🔗 Leggi su Quifinanza.it
